Роскачество проведет проверку изготовленной в Петербурге и Ленобласти красной икры

Санкт-Петербург, 8 декабря. Специалисты Роскачества намерены провести полную проверку красной икры, изготовленной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как пишет 78.ru, в преддверии Нового года Роскачество проверит реализуемую в розницу красную икру местного производства. Специалисты также по 50 показателям планируют исследовать икру кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной форели, выпускаемую в Приморье, Новосибирской области, на Камчатке, на Сахалине, в Москве и Московской области.

Отметим, первая такая проверка прошла два года назад — в 2016 году. В рамках актуального исследования специалисты изучат, как изменилось качество икры с тех пор.