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Более 160 человек эвакуировали из горящего научного центра в Петербурге

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Более 160 человек эвакуировали из горящего научного центра в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие зафиксировали в Петербурге: загорелся научный центр радиологии и хирургических технологий. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах.

Порядка 160 человек незамедлительно эвакуировали из клинического корпуса ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий». На место выехали сотрудники МЧС, которые зафиксировали возгорание на площади 10 квадратных метров, его удалось в кратчайшие сроки ликвидировать.

К счастью, информации о пострадавших не поступало, в настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

Автор: Алексей Громов
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