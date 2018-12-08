«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за мокрого снега

Санкт-Петербург, 8 декабря. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о «желтом» уровне погодной опасности. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

Уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области повысили до «желтого» из-за мокрого снега. Погода, по сообщению синоптиков, является потенциально опасной.

Также горожан предупредили об усилении ветра до 12 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. Пешеходам не стоит находиться у деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а автомобилистам нужно быть предельно аккуратными и внимательными, также важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, не забывая о плавном маневрировании.