Более 35 пожарных тушили горящую квартиру в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в жилом доме на улице Чайковского: загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Чайковского, 34, поступило в экстренные службы в ночь на субботу, 8 декабря. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. На место прибыли 36 человек личного состава МЧС и девять единиц спецтехники.

Пожар удалось ликвидировать около 04.30. К счастью, информации о пострадавших и погибших не поступало. По данным СМИ, причиной пожара стал неисправный телевизор, однако эти данные в МЧС на данный момент не подтвердили.