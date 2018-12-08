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Перекресток в центре Петербурга затопило после прорыва трубы: ФАН публикует видео

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Перекресток в центре Петербурга затопило после прорыва трубы: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 8 декабря. Утром в субботу в центре Петербурга произошла коммунальная авария. Перекресток Невского и Фонтанки затопило водой из-за прорыва трубы. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Как утверждают очевидцы, накрывший центральные улицы поток был достаточно сильный. На кадрах, которые прохожие засняли на месте, видно, как из-под земли хлестала вода.

На место аварии прибыли коммунальные службы. В настоящее время они ликвидируют последствия аварии. О пострадавших в результате прорыва трубы пока не сообщается.

Автор: Василий Котов
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