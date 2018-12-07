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Бывший учитель химии организовал нарколабораторию в Петербурге

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Бывший учитель химии организовал нарколабораторию в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. Бывшие педагоги в Петербурге организовали лабораторию по производству наркотических веществ, правоохранительные органы задержали дельцов.

На производстве наркотиков попались бывшие учителя химии и физики. Лаборатория находилась в Выборгском районе Ленобласти. Препараты создавал химик, а физик занимался сбытом.

Правоохранительные органы раскрыли преступную схему и задержали злоумышленников. Неудавшиеся бизнесмены находятся под стражей, возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, хранении и торговле наркотическими веществами.

Материалы дела будут переданы в суд. Ранее сообщалось, что в Петербурге школьник выстрелил сигнальной ракетой в лицо мужчины.

Автор: Ирина Селезнева
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