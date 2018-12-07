Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Отель будущего открылся в аэропорту «Пулково» в Петербурге

39
0 Оставить комментарий

Отель будущего открылся в аэропорту «Пулково» в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. В петербургском аэропорту «Пулково» открылся футуристический отель Aerosleep, в котором все желающие могут передохнуть перед полетом.

В 2018 году петербургский аэропорт принял 15,6 млн пассажиров. Многим из них пришлось дремать в ожидании следующего рейса в залах. Однако в «Пулково» появились специальные капсулы для сна, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

13 индивидуальных капсул размером 160 на 200 см, в которых разместятся взрослый и ребенок, можно арендрвать. Комортфное времяпровождение обеспечено. Здесь есть журнальный столик, вешалка для одежды, USB-порт для зарядки гаджетов, отмечает «Петербургский дневник».

Арендовать капсулу для отдыха можно всего за 190 рублей в час.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.