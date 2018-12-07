День Эрмитажа официально появился в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что 7 декабря в Петербурге официально сделали днем музея. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во время ежегодного подведения итогов года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

7 декабря вход в Эрмитаж сделали абсолютно бесплатным. По словам руководителя музея, в 2018 году Эрмитаж посетило 4 млн 700 тысяч человек, из них 1 млн 400 тысяч посетителей прошли бесплатно.

«С сегодняшнего дня День Эрмитажа — официальный городской праздник. Это позволяет нам расширять форумную деятельность вне стен музея», — заявил Пиотровский.

Он добавил, что 2 млн 500 тысяч человек посетили музей в Интернете. Сотрудники комплекса провели большое количество культурных мероприятий. Здесь состоялась выставка музея Фарфорового завода и вручение грантов молодым специалистам президентом России Владимиром Путиным.

Пиотровский отдельно отметил выставку «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». Монографический показ работ одного из самых знаменитых мастеров XV столетия объединил произведения из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. В российских музейных собраниях его работ нет.



Известно, что специалисты Эрмитажа примут участие в реставрационных работах национального исторического достояния Сирии. Работы начнутся в 2019 году за пределами России.

Глава музея добавил, что 8 декабря состоится торжественная церемония, посвященная дню Святого Георгия. В зале ваз Нового Эрмитажа откроется постоянная экспозиция «Античные расписные вазы», после чего будет дан торжественный концерт Адмиралтейского оркестра в Эрмитажном театре.