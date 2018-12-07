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День Эрмитажа официально появился в Петербурге

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День Эрмитажа официально появился в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что 7 декабря в Петербурге официально сделали днем музея. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во время ежегодного подведения итогов года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

7 декабря вход в Эрмитаж сделали абсолютно бесплатным. По словам руководителя музея, в 2018 году Эрмитаж посетило 4 млн 700 тысяч человек, из них 1 млн 400 тысяч посетителей прошли бесплатно.

День Эрмитажа официально появился в Петербурге

«С сегодняшнего дня День Эрмитажа — официальный городской праздник. Это позволяет нам расширять форумную деятельность вне стен музея», — заявил Пиотровский.

Он добавил, что 2 млн 500 тысяч человек посетили музей в Интернете. Сотрудники комплекса провели большое количество культурных мероприятий. Здесь состоялась выставка музея Фарфорового завода и вручение грантов молодым специалистам президентом России Владимиром Путиным.

День Эрмитажа официально появился в Петербурге

Пиотровский отдельно отметил выставку «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». Монографический показ работ одного из самых знаменитых мастеров XV столетия объединил произведения из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. В российских музейных собраниях его работ нет.

День Эрмитажа официально появился в Петербурге
Известно, что специалисты Эрмитажа примут участие в реставрационных работах национального исторического достояния Сирии. Работы начнутся в 2019 году за пределами России.

Глава музея добавил, что 8 декабря состоится торжественная церемония, посвященная дню Святого Георгия. В зале ваз Нового Эрмитажа откроется постоянная экспозиция «Античные расписные вазы», после чего будет дан торжественный концерт Адмиралтейского оркестра в Эрмитажном театре.

День Эрмитажа официально появился в Петербурге

Автор: Денис Машкин
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