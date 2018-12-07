Бюст великому князю Михаилу Павловичу открыли в военной академии в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 декабря. В Михайловской военной артиллерийской академии в Петербурге состоялось торжественное открытие бюста основателя учебного заведения – великого князя Михаила Павловича, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

В мероприятии принял участие начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, ветераны-артиллеристы, военнослужащие округа. Известно, что открытие монумента приурочили к 198-й годовщине со дня основания академии.

Торжества прошли в рамках 53-й международной военно-научной конференции, посвященной основным направлениям развития ракетных войск и артиллерии. Лучшим курсантам, адъюнктам и слушателям академии вручили премию имени маршала Владимира Михалкина.

Напомним, что Михайловская академия является одним из старейших учебных заведений России. Она была открыта в авгуте 1855 года.