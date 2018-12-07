Эсперты рассказали, как петербуржцы могут получить компенсацию за халатность ЖКС

Санкт-Петербург, 7 декабря. Специалисты рассказали, как получить компенсацию, если пешеход получил травму из-за халатности работников коммунальных служб в Петербурге.

В Северной столице России начался сезон снегопадов и гололедицы. Из-за наледи и сосулек могут пострадать люди и автомобили. По словам директора по страхованию «Сбербанк страхование жизни» Натальи Беловой, можно приобрести полис страхования.

Таким образом петербуржцы обеспечат финансовую защиту в случае вреда здоровью. Как отметил глава компании «Единый центр защиты» Константин Бобров, если вы заметили нарушение, сообщите в Государственную жилинспекцию.

Объект нужно сфотографировать, получить объяснения свидетелей инцидента. Жалоба будет рассмотрена, на основании этого решения орган имеет право привлечь ЖКУ к ответственности. Если петербуржец получил травму, следует вызвать полицию, чтобы зафиксировать этот факт.

Для подачи иска в суд необходимо собрать следующие документы: решение правоохранительных органов о привлечении коммунальщиков к ответственности, медсправки о причинении вреда здоровью. В случае с повреждением автомобиля или другого имущества нужно приложить акт экспертизы, письменные показания свидетелей, фото и видеоматериалы, прочие документы, пишет «Политэксперт».

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в Петербурге столбики термометров покажут от 2 до 1 градуса мороза, ожидается гололедица на дорогах. Водителей предупредили о том, чтобы во время езды были предельно внимательны.