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Эсперты рассказали, как петербуржцы могут получить компенсацию за халатность ЖКС

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Эсперты рассказали, как петербуржцы могут получить компенсацию за халатность ЖКС

Санкт-Петербург, 7 декабря. Специалисты рассказали, как получить компенсацию, если пешеход получил травму из-за халатности работников коммунальных служб в Петербурге.

В Северной столице России начался сезон снегопадов и гололедицы. Из-за наледи и сосулек могут пострадать люди и автомобили. По словам директора по страхованию «Сбербанк страхование жизни» Натальи Беловой, можно приобрести полис страхования.

Таким образом петербуржцы обеспечат финансовую защиту в случае вреда здоровью. Как отметил глава компании «Единый центр защиты» Константин Бобров, если вы заметили нарушение, сообщите в Государственную жилинспекцию.

Эсперты рассказали, как петербуржцы могут получить компенсацию за халатность ЖКС

Объект нужно сфотографировать, получить объяснения свидетелей инцидента. Жалоба будет рассмотрена, на основании этого решения орган имеет право привлечь ЖКУ к ответственности. Если петербуржец получил травму, следует вызвать полицию, чтобы зафиксировать этот факт.

Для подачи иска в суд необходимо собрать следующие документы: решение правоохранительных органов о привлечении коммунальщиков к ответственности, медсправки о причинении вреда здоровью. В случае с повреждением автомобиля или другого имущества нужно приложить акт экспертизы, письменные показания свидетелей, фото и видеоматериалы, прочие документы, пишет «Политэксперт».

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в Петербурге столбики термометров покажут от 2 до 1 градуса мороза, ожидается гололедица на дорогах. Водителей предупредили о том, чтобы во время езды были предельно внимательны.

Автор: Ирина Селезнева
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