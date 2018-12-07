Иномарка подняла на «пузико» Peugeot на улице Савушкина в Петербурге: появилось видео
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 7 декабря. На перекрестке улиц Савушкина и Туристской в Петербурге произошло ДТП, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Авария произошла днем 7 декабря на пересечении двух улиц. Столкнулись две иномарки, одна из которых снесла ограду и завалилась набок.
На месте ДТП находятся оперативные службы. Информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя обстоятельства аварии.
Пользователи активно обсуждают ДТП в Сети:
«Белая ехала со стороны парка 300 летия, а красная я не поняла откуда взялась, но вроде все живы-здоровы», — написал очевидец.
«Почесал пузико иномарке», — отметил второй свидетель аварии.