Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

Иномарка подняла на «пузико» Peugeot на улице Савушкина в Петербурге: появилось видео

43
0 Оставить комментарий

Иномарка подняла на «пузико» Peugeot на улице Савушкина в Петербурге: появилось видео

Санкт-Петербург, 7 декабря. На перекрестке улиц Савушкина и Туристской в Петербурге произошло ДТП, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. 

Авария произошла днем 7 декабря на пересечении двух улиц. Столкнулись две иномарки, одна из которых снесла ограду и завалилась набок.

На месте ДТП находятся оперативные службы. Информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя обстоятельства аварии.

Пользователи активно обсуждают ДТП в Сети:

«Белая ехала со стороны парка 300 летия, а красная я не поняла откуда взялась, но вроде все живы-здоровы», — написал очевидец.

«Почесал пузико иномарке», — отметил второй свидетель аварии.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.