Иномарка подняла на «пузико» Peugeot на улице Савушкина в Петербурге: появилось видео

Санкт-Петербург, 7 декабря. На перекрестке улиц Савушкина и Туристской в Петербурге произошло ДТП, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла днем 7 декабря на пересечении двух улиц. Столкнулись две иномарки, одна из которых снесла ограду и завалилась набок.

На месте ДТП находятся оперативные службы. Информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя обстоятельства аварии.

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