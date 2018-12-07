Депутаты Петербурга предложили увеличить число мировых судей

Санкт-Петербург, 7 декабря. Депутаты Заксобрания Петербурга могут увеличить количество мировый судей в городе, законодательная инициатива вынесена на рассмотрение.

Необходимость в увеличении числа мировых судей появилась на фоне увеличения населения, что приводит к нагрузке на судью. Такая тенденция прослеживается последние несколько лет. Считается, что нужно увеличить и число судебных участков.

По словам петербургского депутата Дениса Четырборка, в этом году нагрузка на судью составила более 300 дел в месяц. В Петербурге насчитывается 211 участков, их число планируют увеличить до 232.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов одобрил данную инициативу. Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области случайно застрелил знакомого из ружья. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. После расследования и сбора доказательной базы дело передадут в суд.