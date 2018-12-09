Петербуржец, рискуя жизнью, спас инвалида из горящей квартиры

Петербуржец с риском для собственной жизни спас пожилую женщину-инвалида из горящей квартиры в Невском районе.

Эта история произошла в ночь с 12 на 13 января в доме 8, корпус 1, по улице Белышева. Около 4 часов утра в квартире, где проживала одинокая пожилая женщина, инвалид первой группы, неспособная передвигаться самостоятельно, вспыхнул пожар. Так вышло, что в течение последних нескольких лет за женщиной ухаживали ее соседи — Леонид Додик и его супруга. Той ночью они услышали стук в стену и крики о помощи, доносящиеся из квартиры Лидии Волынец.

Взяв ключи от квартиры пенсионерки, Леонид открыл входную дверь и увидел плотное задымление и охватившее квартиру пламя. Огонь не давал ему войти внутрь. В то время как его супруга Марина пыталась намочить полотенце, чтобы накинуть его на плечи Леонида, из квартиры послышался голос Лидии Петровны: она кричала, что горит.

Тогда Леонид, несмотря на опасность для собственной жизни, кинулся на помощь женщине. Наощупь он продвигался по квартире, из-за плотного задымления видимость была нулевая.

Через некоторое время он вынес пожилую соседку на руках на лестничную клетку. У несчастной горели ноги, да и сам Леонид получил ожоги 34% поверхности тела. Оказав вместе с женой и сыном первую помощь пострадавшей, они отправились оповещать жильцов дома о пожаре и до приезда подразделений пожарной охраны продолжали проводить эвакуацию жителей.

Благодаря отваге, самоотверженности и личной храбрости Леонида Додика Лидию Петровну удалось спасти. К счастью, благодаря поднятой героем тревоге никто из жильцов дома больше не пострадал. Сам Леонид сразу же после пожара был отправлен в ожоговое отделение одной из больниц Петербурга, где прошел необходимый курс лечения.

Начальник Главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин наградил Леонида Додика медалью «За отвагу на пожаре». После происшествия сын Леонида, 17-летний Олег, принял решение стать волонтером МЧС. Он уже прошел обучение в Санкт-Петербургском учебном центре чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности и получил дополнительные знания на специальных курсах, организованных Всемирным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца.