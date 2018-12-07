Петербуржцы собирают средства для пострадавшей при падении лесов школьницы

Санкт-Петербург, 6 декабря. В социальной сети «ВКонтакте» открыли счет для сбора средств на реабилитацию 16-летней жительницы Петербурга, которая пострадала при падении строительных лесов с арки Главного штаба.

Инцидент произошел 21 августа, когда из-за ураганного ветра сорвало леса на Дворцовой площади. Школьница Диана Савенкова получила перелом позвоночника и ушиб спинного мозга, ее срочно прооперировали.

Медики говорят, что реабилитация может занять длительное время. По словам родственников пострадавшей девочки, до 31 декабря она находится в больнице в Колпино. У Дианы сейчас единственная мечта — снова научиться ходить.

Как сообщает «Петербургский дневник», в семье девочки работает только мама. Городские власти подключились к вопросу об оказании помощи пострадавшей. В группе соцсети «ВКонтакте» можно узнать всю информацию о состоянии девочки и помочь ее маме.