Бывший глава Орловской области стал заместителем полпреда в СЗФО

Санкт-Петербург, 7 декабря. На должность заместителя полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе назначен Вадим Потомский, сообщили в полпредстве.

«Распоряжением администрации президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Потомский Вадим Владимирович», — говорится в опубликованном на сайте полпреда президента РФ в СЗФО сообщении.

Потомский стал шестым заместителем полномочного представителя президента РФ в СЗФО. Однако какие сферы будет курировать Потомский, не уточняется.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Потомского на должность заместителя полномочного представителя российского лидера в Центральном федеральном округе. Ранее он был губернатором Орловской области.