Школьник-неформал из Петербурга избил мужчину, поспорив об итогах ВОВ

Санкт-Петербург, 7 декабря. Полиция задержала школьника-неформала, который ранее избил мужчину и выстрелил в него из-за спора о Великой Отечественной войне.

Инцидент произошел в сентябре текущего года на Бухарестской улице. Мужчину 1983 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Медики зафиксировали у пострадавшего контузию правого глаза, кровоизлияние, раны лица. Правоохранительные органы задержали ученика 11 класса, участника движения националистического толка.

20 сентября на почве идеологических разногласий из-за итогов войны 1941-1945 годов он напал на мужчину, а затем выстрелил ему в лицо сигнальным устройством. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти случайно застрелил знакомого из ружья.