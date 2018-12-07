Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Школьник-неформал из Петербурга избил мужчину, поспорив об итогах ВОВ

52
0 Оставить комментарий

Школьник-неформал из Петербурга избил мужчину, поспорив об итогах ВОВ

Санкт-Петербург, 7 декабря. Полиция задержала школьника-неформала, который ранее избил мужчину и выстрелил в него из-за спора о Великой Отечественной войне.

Инцидент произошел в сентябре текущего года на Бухарестской улице. Мужчину 1983 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Медики зафиксировали у пострадавшего контузию правого глаза, кровоизлияние, раны лица. Правоохранительные органы задержали ученика 11 класса, участника движения националистического толка.

20 сентября на почве идеологических разногласий из-за итогов войны 1941-1945 годов он напал на мужчину, а затем выстрелил ему в лицо сигнальным устройством. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что житель Ленобласти случайно застрелил знакомого из ружья.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.