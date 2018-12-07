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Митрополит освятил Екатерининский придел в Исаакиевском соборе Петербурга

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Митрополит освятил Екатерининский придел в Исаакиевском соборе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 декабря. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проводит церемонию освящения Екатерининского придела Исаакиевского собора, расположенного в южной части храма, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

На службе в соборе присутствуют около 100 человек. Дата освящения выбрана неслучайно — 7 декабря является днем памяти великомученицы Екатерины.

Митрополит освятил Екатерининский придел в Исаакиевском соборе Петербурга

Как сообщили в отделе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии, освящение алтаря произошло «впервые после всех революций и закрытия собора». После сегодняшнего освящения в Екатерининском приделе будут периодически проводиться богослужения.

Митрополит освятил Екатерининский придел в Исаакиевском соборе Петербурга

Ранее постоянные службы совершались по будням в приделе Александра Невского, в северной части собора. По словам руководства государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», все приделы собора останутся по-прежнему доступными для экскурсантов и туристов. На работу музея это не повлияет.

Митрополит освятил Екатерининский придел в Исаакиевском соборе Петербурга

Автор: Денис Машкин
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