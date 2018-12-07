Житель Ленобласти случайно застрелил знакомого из ружья

Санкт-Петербург, 7 декабря. Житель Волховского района Ленинградской области случайно застрелил знакомого 1989 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 6 декабря в деревне Чуново в лесном массиве был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением груди. Правоохранительные органы задержали местного жителя 1985 года рождения.

Неработающий подозреваемый изобличен в том, что 5 декабря около 09.00 в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем застрелил знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.