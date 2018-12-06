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Турнир ветеранов дзюдо пройдет на стадионе «Динамо» Петербурге

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Турнир ветеранов дзюдо пройдет на стадионе «Динамо» Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. На стадионе «Динамо» в Петербурге 8 декабря состоится Всероссийский командный турнир ветеранов дзюдо и юношей, посвященный Дню работника органов государственной безопасности РФ.

Турнир организовали власти Петербурга, городская Ассоциация ветеранов дзюдо и Совет ветеранов УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что соревноваться будут юношеские команды суворовских училищ и кадетских корпусов.

За статуэтку поборются мастера дзюдо из разных городов России. По словам замглавы комитета по физической культуре Петербурга Александра Перельмана, турнир посвящен людям, которые защищают российские интересы.

Глава городской Ассоциации ветеранов дзюдо Юрий Труфанов отметил, что тренеры работают с кадетами и суворовцми и растят новых защитников отечества.

Президент России Владимир Путин является активным популяризатором данного вида спорта. Он неоднократно демонстрировал свои навыки ведения боя на татами. Глава государства считает, что дзюдо, как и любой другой вид спорта, воспитывает характер и лучшие качества человека.

Автор: Ирина Селезнева
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