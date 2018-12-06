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Дворцовую набережную перекрыли из-за столкновения Porsche и автобуса

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Дворцовую набережную перекрыли из-за столкновения Porsche и автобуса

Санкт-Петербург, 6 декабря. В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием туристического автобуса и иномарки Porsche, есть пострадавшие.

Авария произошла около 17.30 у дома №20 на Дворцовой набережной. За рулем Porsche Macan находился мужчина 1983 года рождения. От Троицкого моста образовалась большая пробка.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Движение в этом районе перекрыто. Водителя иномарки госпитализировали, еще один пассажир автобуса доставлен в больницу. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось о смертном ДТП в Колпино.

Автор: Ирина Селезнева
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