Пенсионер погиб под колесами Peugeot в Купчино

Санкт-Петербург, 6 декабря. Во Фрунзенском районе Петербурга около 15.30 произошло ДТП, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Бухарестской. За рулем иномарки Peugeot находился мужчина 1977 года рождения. Водитель совершил наезд на пешехода.

Оперативные службы прибыли на место ДТП. Медики скорой констатировали смерть пострадавшего. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели пенсионера.