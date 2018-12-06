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Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре

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Назван лучший игрок «Зенита» в ноябре

Санкт-Петербург, 6 декабря. Футболист Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского «Зенита» в ноябре, говорится в сообщении на сайте ФК.

Полузащитника Далера Кузяева назвали лучшим игроком месяца. В шести матчах он отдал две результативные передачи. Речь идет о матчах в Лиге Европы с клубом «Бордо» и «Копенгагеном».

Для Кузяева это первая награда к клубе. По решению болельщиков второе место досталось Андрею Лунева, а третье — Александру Анюкову. 

В августе заслуги Артема Дзюбы оценили фанаты «Зенита», признав его лучшим футболистом. Ранее он примирял на себя форму хоккеистов.

Автор: Ирина Селезнева
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