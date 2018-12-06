Команда Крушельницкого подаст апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Санкт-Петербург, 6 декабря. Спортивный агент российского керлингиста Алесандра Крушельницкого Андрей Митьков заявил, что команда планирует подать апелляцию на решешение CAS.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Крушельницкого на 4 года с 12 февраля 2018 года. Решение о подаче апелляции должна принимать Федерация керлинга России.

Митьков отметил, что сейчас стоит дождаться обоснования решения со стороны CAS, чтобы понять, на чем оно было основано. Агент отметил, что арбитраж не стал принимать во внимание проверку спортсмена на детекторе лжи.

Подчеркивается, что полиграф дважды подтвердил — Крушельницкой говорит правду. Он не употреблял мельдоний. Митьков добавил, что будет убеждать руководство федерации подать апелляцию с привлечь к делу лучших юристов, пишет «Петербургский дневник».