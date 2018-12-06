Подачу отопления ограничат в домах на Васильевском острове из-за ремонта

Санкт-Петербург, 6 декабря. На Васильевском острове в Петербурге с 6 декабря в 1238 зданиях ограничат или отключат отопление из-за проведения ремонтных работ, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Тепло перестанет подаваться 6 декабря с 18.30 до 00.30 8 декабря. Сообщается, что в эту зону отключения также попадают 31 образовательных и 51 лечебных учреждений.

Ранее на проспекте Большевиков тепло появилось с опережением графика. Ремонтники заменили 6 метров трубопровода. В настоящий момент горячая вода и отопление подаются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в 2019 году власти Северной столицы выделят средства на ремонт труб. В отдельных районах города оперативно ведутся ремонтные работы.