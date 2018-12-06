Житель Петербурга попытался убить парикмахера металлической расческой

Санкт-Петербург, 6 декабря. Клиент петербургской парикмахерской решил освежить прическу, но ему не понравилась работа мастера. Он напал на женщину и пригрозил ее убить.

Инцидент произошел 5 декабря на Пролетарской улице в Колпино. Известно, что 44-летний мужчина занервничал, начал грубить, а затем напал на сотрудницу парикмахерской.

Он начал душить 55-летнюю женщину и приставил к ее горлу металлическую расческу. Коллега сообщила о нападении сотруднику соседнего офиса, который вызвал правоохранительные органы.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правопорядка обезвредили хулигана. Ведется проверка.