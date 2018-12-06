В СЗТП рассказали о борьбе с коррупцией в регионе

Санкт-Петербург, 6 декабря. Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов рассказал, с какими антикоррупционными нарушениями сотрудники ведомства чаще всего сталкиваются при проверках.

По его словам, за 11 месяцев этого года СЗТП выявила более 440 нарушений, связанных с неисполнением госслужащими антикоррупционных обязанностей. К дисциплинарной ответственности за них привлекли свыше 120 лиц.

Оказалось, большинство нарушений касаются несоблюдения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Справки о доходах за 2017 год некоторых должностных лиц Северо-Западного таможенного управления содержат недостоверные сведения о принадлежащем им недвижимом имущества», — рассказал Колесов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эффективным инструментом противодействия, по его словам, является привлечение прокурорами должностных и юридических лиц к административной ответственности. Он также напомнил, что за незаконное вознаграждение от имени юридического лица предусмотрена административная ответственность.

В качестве примера он привел случай, когда представитель «НК-флот» передал деньги главному специалисту Управления Роспотребнадзора по Архангельской области за выход морского судна в порт Мурманска без проведения санитарно-эпидемиологического контроля. В отношении компании возбудили административное дело. По итогам рассмотрения «НК-флот» оштрафовали на полмиллиона рублей, а взяткодателя привлекли к уголовной ответственности.

Всего за год по постановлениям транспортных прокуроров СЗТП за незаконное вознаграждение были оштрафованы четыре фирмы на общую сумму 2 млн 100 тысяч рублей.