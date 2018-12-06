Путин предложил странам ЕАЭС создать единую космическую группировку

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент России Владимир Путин назвал перспективным создание странами Евразийского экономического союза общей группировки спутников. Об этом он заявил в ходе заседания ВЕЭС в Петербурге.

Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России стоит подумать над принятием общей программы научно-технологического развития, сказал Путин.

«Перспективным представляется сотрудничество государств ЕврАзЭС в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов», — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что интерес представляет продвижение геоинформационных сервисов для рынка третьих стран. Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, заседание стран ЕАЭС проводится каждый год, чтобы проанализировать работу и наметить планы на будущее.

Известно, что на вторую часть встречи пригласят президента Молдавии Игоря Додона, который является представителем страны-наблюдателя союза.