Беглов надеется на федеральную помощь при реализации транспортных проектов

Санкт-Петербург, 6 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил надежду на то, что федеральные власти поддержат строительство транспортных объектов города.

Беглов принял участие в совещании, на котором рассматривались вопросы развития транспортного узла Петербурга и области. Губернатор отметил, что рассчитывает на включение крупных магистралей в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

Документ был утвержден российским правительством. Он также добавил, что обсуждал этот вопрос на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Последний поддержал предложение Беглова.

Известно, что речь идет об участке трассы Нарва, Московском шоссе, строительстве ВСД и других проектах. Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев дал большое интервью, в котором уделил внимание социальным аспектам развития страны.