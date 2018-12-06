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Беглов надеется на федеральную помощь при реализации транспортных проектов

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Беглов надеется на федеральную помощь при реализации транспортных проектов

Санкт-Петербург, 6 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил надежду на то, что федеральные власти поддержат строительство транспортных объектов города.

Беглов принял участие в совещании, на котором рассматривались вопросы развития транспортного узла Петербурга и области. Губернатор отметил, что рассчитывает на включение крупных магистралей в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

Документ был утвержден российским правительством. Он также добавил, что обсуждал этот вопрос на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Последний поддержал предложение Беглова.

Известно, что речь идет об участке трассы Нарва, Московском шоссе, строительстве ВСД и других проектах. Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев дал большое интервью, в котором уделил внимание социальным аспектам развития страны.

Автор: Ирина Селезнева
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