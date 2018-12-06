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Участок ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей лидеров стран СНГ

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Участок ЗСД в Петербурге перекроют для проезда кортежей лидеров стран СНГ

Санкт-Петербург, 6 декабря. На участке Западного скоростного диаметра от набережной Макарова до южной части КАД в Петербурге перекроют движение для проезда кортежей участников Высшего Евразийского экономического совета.

Движению перекроют в районе 21.45 на час, когда планируется отъезд делегаций ВЕЭС и лидеров стран СНГ. Все автомобили и другие транспортные средства, которые будут двигаться с севера, перенаправят на съезд на набережной Макарова.

Недоступны будут заезды на ЗСД с улиц Благодатная и Автомобильная. Ранее сообщалось, что в Петербург приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также в Северную столицу приедет президент России Владимир Путин, где он встретится с коллегами из стран СНГ.

Автор: Ирина Селезнева
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