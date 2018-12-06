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Источник назвал вероятную причину госпитализации Сокурова

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Источник назвал вероятную причину госпитализации Сокурова

Санкт-Петербург, 6 декабря. Российский режиссер Александр Сокуров попал в больницу, предположительно, из-за проблем с сердцем, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Источник рассказал, что в комитете по культуре претензий к фонду Сокурова нет. 

«Да и сумма была небольшая, порядка 5–6 миллионов рублей», — добавил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что правоохранительные органы начали проферку фонда, учредителем которого является режиссер. Фонд «Пример интонации» занимается поддержкой кинематографа.

Автор: Ирина Селезнева
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