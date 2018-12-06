Полиция начала проверку фонда Сокурова в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Полиция Петербурга проверяет деятельность некоммерческого фонда поддержки кино «Пример интонации», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Александр Сокуров не имеет отношения к проверке, он является только учредителем фонда, который был основан в 2013 году.

«Там только проверка начата, пока ничего не происходит», — сообщил источник ФАН

«Франкофония» и «Фауст» — последние работы Сокурова. Ранее сообщалось, что режиссер вошел в обновленный СПЧ.