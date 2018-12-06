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Младенец и молодая мать пострадали в ДТП на Обводном канале в Петербурге

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Младенец и молодая мать пострадали в ДТП на Обводном канале в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Около 02.30 6 декабря на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы произошло серьезное ДТП с участием такси и иномарки.

Автомобиль такси врезался в Infiniti, на место ДТП прибыли оперативные службы. В салоне такси находилась девушка с грудным ребенком. Малыша госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его 21-летняя мама находится к тяжелом состоянии.

Младенец и молодая мать пострадали в ДТП на Обводном канале в Петербурге

В больницу попали пассажирка дорогой иномарки и сам водитель такси. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, проводится проверка. Медики борются за жизнь молодой петербурженки, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Автор: Ирина Селезнева
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