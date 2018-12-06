Лучшая в Европе: Дрозденко и Беглов открыли реконструированный участок трассы «Скандинавия»

После двухлетней реконструкции, на год раньше срока, строители открыли 13-километровый участок трассы «Скандинавия». Теперь магистраль от перекрестка с трассой Парголово — Симагино до поселка Огоньки вместо двух полос имеет шесть рядов для движения в обе стороны.

Благоустроенная прилегающая территория защищена специальной сеткой, чтобы животные не могли выйти из леса на трассу. Но и это не все — в соответствии с контрактом за эти же два года строители на 59-м километре возвели путепровод, пункт весогабаритного контроля и реконструировали мост через реку Сестра.

Учитывая масштаб события и его важность для автомобилистов, на церемонию открытия прибыли помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и и. о. губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Стратегическое решение о начале реконструкции трассы «Скандинавия» было принято президентом России Владимиром Путиным, — приводит слова губернатора Ленобласти корреспондент Федерального агентства новостей. — Это значит, что трасса — лучшая в Европе, мы начинаем привыкать к европейским дорогам. У нас хорошая трасса в Нарву, будет еще лучше в Белоруссию. Эти дороги вызывают у нас гордость. В добрый путь!»

Стоимость работ на этом 13-километровом участке обошлась бюджету в 8 миллиардов рублей. Пока готовили к сдаче этот объект, строители уже начали работы на следующем этапе: от поселка Огоньки до поселка Кирилловское, протяженность которого — 35 километров. Его планируют завершить в 2021 году. А полностью трасса «Скандинавия», протяженностью 203 километра, будет готова к 2028 году.

ФАН напоминает, что автомобильная дорога А181 «Скандинавия» является частью европейского маршрута E18 и азиатского маршрута AH8. Данная федеральная трасса — практически единственный полноценный выход Северо-Запада РФ в Европу, обеспечивающий транспортные связи с наиболее перспективным регионом стран Балтийского моря. После реконструкции расчетная скорость движения по «Скандинавии» возрастет до 120 км в час.