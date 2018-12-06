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Кавказец лишился 740 тысяч рублей после ночи с незнакомкой в Петербурге

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Кавказец лишился 740 тысяч рублей после ночи с незнакомкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. В полицию Василеостровского района Петербурга обратился приезжий из Сыктывкара. Мужчина сообщил, что его ограбила женщина, которая предоставляла сексуальные услуги за деньги.

Инцидент произошел 5 декабря, когда гость Северной столицы, уроженец Кавказа отправился в один из отелей с новой знакомой. После ее визита потерпевший не нашел деньги в своем кармане.

Вместе с деньгами пропала и иномарка Kia Rio за 550 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составляет около 740 тысяч рублей. Правоохранительные органы разыскивают женщину.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга обвинила бывшего мужа в совершении сексуальных действий в отношении их общей дочери.

Автор: Ирина Селезнева
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