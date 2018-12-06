Петербурженка обвинила бывшего мужа в насилии над четырехлетней дочерью

Санкт-Петербург, 6 декабря. Жительница Петербурга обвинила бывшего супруга в сексуальном насилии над общей 4-летней дочерью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

5 декабря в правоохранительные органы Петербурга обратилась местная жительница 1981 года рождения. Она заявила, что с сентября 2018 года по настоящее время находившийся в гостях бывший муж возможно совершал насильственные действия в отношении ребенка.

Девочка родилась в 2014 году и является общим ребенком. Стражи порядка предприняли меры по розыску и задержанию мужчины 1989 года рождения. Проводится проверка.