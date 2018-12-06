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Грабители в форме бойцов ОМОН похитили бизнесмена в Петербурге

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Грабители в форме бойцов ОМОН похитили бизнесмена в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Злоумышленники в форме бойцов ОМОН похитили и ограбили бизнесмена в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 5 декабря четверо неизвестных в камуфляже на Петергофском шоссе заковали в наручники бизнесмена 1984 года рождения и увезли его на автомобиле Daewoo Nexia. Потерпевшему пригрозили предметом похожим на пистолет и похитили 25 тысяч рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры.

Из металлического сейфа бизнесмена похитили 200 долларов. Затем мужчину вывезли на проспект Героев и высадили. Бизнесмен обратился в травматологический пункт поликлиники № 91.

Медики диагностировали экскориацию лучезапястных суставов и области шеи. После оказания помощи его отпустили домой. Правоохранительные органы проводят расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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