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Военный институт физкультуры в Петербурге реконструируют ко Всемирным кадетским играм

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Военный институт физкультуры в Петербурге реконструируют ко Всемирным кадетским играм

Санкт-Петербург, 5 декабря. Военный институт физкультуры реконструируют ко Всемирным кадетским играм. Соответствующую информацию передает заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. 

Ко Всемирным кадетским играм, которые пройдут в 2020 году, в рамках развития Военного института физического культуры будут реконструированы фонды института, учебный центр в Токсово, спортивный комплекс ЦСКА. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В рамках развития Военного института физического культуры и подготовки к проведению в 2020 году Всемирных кадетских игр, нами организована работа по реконструкции фондов института, включая переоборудование 50-метрового бассейна, а также других площадок, которые будут задействованы под указанные мероприятия», — заявил Иванов. 

Автор: Алексей Громов
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