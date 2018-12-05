Военный институт физкультуры в Петербурге реконструируют ко Всемирным кадетским играм
Санкт-Петербург, 5 декабря. Военный институт физкультуры реконструируют ко Всемирным кадетским играм. Соответствующую информацию передает заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Ко Всемирным кадетским играм, которые пройдут в 2020 году, в рамках развития Военного института физического культуры будут реконструированы фонды института, учебный центр в Токсово, спортивный комплекс ЦСКА. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В рамках развития Военного института физического культуры и подготовки к проведению в 2020 году Всемирных кадетских игр, нами организована работа по реконструкции фондов института, включая переоборудование 50-метрового бассейна, а также других площадок, которые будут задействованы под указанные мероприятия», — заявил Иванов.