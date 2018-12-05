Реконструкцию здания Адмиралтейства завершили в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Реконструкцию и техническое перевооружение здания Адмиралтейства полностью завершили, здесь разместится главное командование ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Военные строители отреставрировали внутренние, наружные фасады комплекса зданий общей площадью более 53 тысяч квадратных метров, предметы декоративно-прикладного искусства, включая кабинет адмирала Ивана Григоровича, читальных залов и библиотеки.

Во время реконструкции основных фондов бывшего кадетского ракетно-артиллерийского корпуса для размещения Санкт-Петербургского Суворовского военного училища привели в порядок более 40 тысяч квадратных метров фасадов исторических зданий воссоздали уникальные интерьеры Воронцовского дворца с домовой церковью. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Так, была обнаружена подлинная настенная живопись 18–19 веков, которая была отреставрирована и обрела статус музейной ценности», — сообщил Иванов.

Также он рассказал, что военные строители восстановили в историческом облике и обустроили основные фондов Нахимовского военно-морского училища и построили многофункциональный учебный корпус.