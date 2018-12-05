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Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны откроют в Петербурге в 2019 году

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Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны откроют в Петербурге в 2019 году

Санкт-Петербург, 5 декабря. Проект строительства в Санкт-Петербурге филиала Пансиона воспитанниц министерства обороны РФ презентовала замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Она сообщила, что филиал Пансиона воспитанниц Минобороны откроется в Петербурге в День военно-морского парада в 2019 году. В образовательном учреждении, по словам Шевцовой, будут обеспечивать очень высокое качество образования. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В российской столице пансион воспитанниц сотрудничает с 15 ведущими вузами. На его базе созданы различные профессиональные классы: медицинский (в сотрудничестве с университетом имени Сеченова), дипломатический (МГИМО), инженерный (МГТУ имени Баумана), спортивный (ЦСКА).

«Девочки умеют принимать решения, брать ответственность за эти решения. Мы формируем у них лидерские качества. Наши воспитанницы знают, что любой успех — это результат упорного труда. Открытие филиала позволит большему количеству дочерей военнослужащих получать образование», — сказала Шевцова.

Автор: Алексей Громов
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