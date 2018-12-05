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Площадь парка 300-летия урезали в Петербурге

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Площадь парка 300-летия урезали в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Площадь парка 300-летия в Приморском районе Петербурга урезали на 15 гектаров. Соответствующее решение было принято депутатами ЗакСа в рамках обсуждения генерального плана города на 2019 год.

По словам депутатов, от парка «наконец-то отрезали воду» — 15 гектаров. Таким образом, территории были выведены из «зеленой зоны», пишут «Невские новости».

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что к территории, которую отделили от парка, относились пляжи, а выход в Финский залив - федеральная собственность.

Автор: Алексей Громов
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