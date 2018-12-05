Петербургским студентам и школьникам продлят льготы на электричку

Санкт-Петербург, 5 декабря. Школьникам и студентам в Петербурге предоставят 15 дополнительных дней льготного проезда в пригородных поездах. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении на заседании городского ЗакСа.

Если раньше скидка на проезд для школьников и студентов колледжей и высших учебных заведений составляла 50 процентов и действовала только до 15 июня, то после вступления закона в силу льготным проездом можно будет воспользоваться до 30 июня.

Одним из автором законопроекта выступил лидер фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александр Тетердинко. Он отметил, что часто студенты сдают экзамены после 15 июня, поэтому стоит увеличить количество дней льготного проезда.