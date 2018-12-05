Фура с 20 тоннами фарша пропала по дороге в Петербург

Санкт-Петербург, 5 декабря. Грузовик с 20 тоннами фарша по дороге в Санкт-Петербург, передает ГУ МВД по городу и области.

Фура с 20 тоннами куриного фарша двигалась из Брянской области в Петербург, однако бесследно пропала по дороге к месту назначения. К настоящему моменту нет никакой информации о месте расположения грузовика, который перевозил товар на общую сумму 1,6 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Известно, что для транспортировки товара был заключен договор с ООО «Альфа». Фарш был загружен 29 ноября.