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Фура с 20 тоннами фарша пропала по дороге в Петербург

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Фура с 20 тоннами фарша пропала по дороге в Петербург

Санкт-Петербург, 5 декабря. Грузовик с 20 тоннами фарша по дороге в Санкт-Петербург, передает ГУ МВД по городу и области.

Фура с 20 тоннами куриного фарша двигалась из Брянской области в Петербург, однако бесследно пропала по дороге к месту назначения. К настоящему моменту нет никакой информации о месте расположения грузовика, который перевозил товар на общую сумму 1,6 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Известно, что для транспортировки товара был заключен договор с ООО «Альфа». Фарш был загружен 29 ноября. 

Автор: Алексей Громов
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