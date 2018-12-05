Актриса Елизавета Боярская родила второго сына

Санкт-Петербург, 5 декабря. Елизавета Боярская накануне родила мальчика. Этот факт подтвердил ее брат Сергей Боярский.

В среду, 5 декабря, актриса театра и кино Елизавета Боярская, которую накануне доставили в роддом № 16, родила мальчика, пишет «Пятый канал».

Сергей Боярский подтвердил эту информацию и рассказал, что мальчик совершенно здоров.