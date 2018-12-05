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Актриса Елизавета Боярская родила второго сына

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Актриса Елизавета Боярская родила второго сына

Санкт-Петербург, 5 декабря. Елизавета Боярская накануне родила мальчика. Этот факт подтвердил ее брат Сергей Боярский.

В среду, 5 декабря, актриса театра и кино Елизавета Боярская, которую накануне доставили в роддом № 16, родила мальчика, пишет «Пятый канал».

Сергей Боярский подтвердил эту информацию и рассказал, что мальчик совершенно здоров.

«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго, я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье», — сообщил Боярский.

Автор: Алексей Громов
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