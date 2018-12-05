«Беглов намерен решить проблему, а не заливать ее деньгами»: почему Петербург берет контроль над «Метростроем»

Правительство Петербурга намерено приобрести контрольный пакет акций ОАО «Метрострой». Об этом заявил 4 декабря врио губернатора города на Неве Александр Беглов.

По словам Александра Беглова, доля Петербурга в «Метрострое» должна составлять не менее 51%, «чтобы управлять ситуацией и нести консолидированную ответственность» за развитие петербургской подземки, которая ежедневно перевозит около двух миллионов пассажиров.

В настоящее время Петербург владеет 46% акций «Метростроя». Чтобы приобрести контрольный пакет, Смольный готов заплатить 1,5 млрд рублей. Но чтобы сделка состоялась, «Метрострою» необходимо привести в соответствие действующему законодательству свой устав. На это компании выделили один месяц. В целом же получение контрольного пакета акций «Метростроя» Петербургом займет около полугода и завершится, как надеются в правительстве города, весной 2019 года.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Петербурге должны были открыться три новые станции метрополитена — «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары», однако «Метрострой» перенес срок их сдачи на 20 мая 2019-го. По мнению петербургских властей, вина за это полностью лежит на подрядчике.

Также отметим, что врио губернатора Александр Беглов внес поправки в бюджет Петербурга на следующий год в части сокращения строительства метрополитена на 8 млрд рублей. Деньги пришлось снять со строительства Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий. Причиной этого является низкая эффективность ОАО «Метрострой», которое не успевает осваивать выделяемые бюджетные средства.

«Уже довольно долгое время город выделяет «Метрострою» крупные суммы на строительство метро, которые списываются из бюджета и лежат на счетах компании. Эти неосвоенные средства исчисляются сотнями миллиардов. От этого, конечно, может, кому-то и хорошо — банки, например, зарабатывают. Но только не городу. Он тратит средства налогоплательщиков, но не получает их обратно в виде новых работающих станций метро, новых коммуникационных линий и даже зарплат сотрудников предприятия», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, Беглов решил навести порядок в этой сфере, поскольку основные средства, которые получает «Метрострой», идут из бюджета Петербурга, а значит, логично, что их расходование будет контролировать город. Кроме того, собеседник ФАН полагает, что решение проблемы развития сети метро в Северной столице будет комплексным, то есть оно не ограничится приобретением контрольного пакета акций компании.

«Проблема «Метростроя» на самом деле многоуровневая, в Смольном это понимают. Да, нужно наладить работу в части строительства новых станций петербургского метро. Но надо и навести порядок в самом «Метрострое», чтобы вовремя выплачивать зарплату, обновлять технический парк, эффективно проводить кадровую политику. Почему «Метрострой» плохо строит метро? Не только потому, что есть вопросы к управлению, но и потому, что нужна новая техника, новые специалисты, которых готовят инженерные вузы Петербурга. Если «Метрострой» будет контролироваться городом, то решить все эти вопросы в комплексе будет гораздо проще», — считает политтехнолог.

Дмитрий Солонников отметил, что было бы прекрасно, если бы две-три конкурирующих компании строили разные ветки петербургского метро, а власти города могли сравнивать качество и эффективность проводимых ими работ.

«Но пока это отдаленная, приятная, но труднореализуемая идея. Вопрос ведь в наличии профессиональных кадров, технической базы и так далее», — констатировал эксперт.

Солонников подчеркнул, что единственный имеющийся сегодня в Петербурге исполнитель работ в области строительства метро функционирует за счет городского бюджета, но неэффективно и с задержками отчисления зарплат сотрудникам. Поэтому Смольный берет контроль над «Метростроем».