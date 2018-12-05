Учителя в Ленобласти потребовали завести на уголовное дело на школьников за мемы

Санкт-Петербург, 5 декабря. Учителя одной из школ в Ленобласти требуют завести уголовное дело на 12-летних подростков за мемы.

Учителя Гатчинского лицея № 3 обратились в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности 12-летних школьников за мемы с их фото, пишет сайт «Инфо24».

Четверо учащихся школы создали группу в соцсети «ВКонтакте» и выкладывали мемы с учителями. Это вызвало недовольство преподавателей химии и биологии, которые обратились в прокуратуру с заявлением на школьников и потребовали завести дело по статье «Оскорбление».

В школу вызвали родителей. Шесть учителей, директор и психолог распечатали на бумаге все мемы для наглядной демонстрации, передает «360».

Однако стоит отметить, что уголовное преследование детей до 14 лет имеет место быть только при совершении тяжких преступлений, а статья «Оскорбление» утратила силу еще семь лет назад, и на данный момент она относится к административному правонарушению.