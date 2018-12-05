В Заксобрании попросили Беглова «закрыть вопрос» с принадлежностью Исаакиевского собора

Петербургский Исаакиевский собор вновь становится предметом спора между сторонниками передачи его в ведение Русской православной церкви и противниками этого процесса.

В этот раз «застрельщиками» в баталиях за собор в очередной раз стала группа депутатов городского парламента — это парламентарии, которые практически по всем вопросам находятся в оппозиции к депутатскому большинству.

Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Михаил Амосов, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Ольга Ходунова, Ирина Иванова и Сергей Трохманенко просят и. о. губернатора Александра Беглова отменить распоряжение Комитета имущественных отношений о передаче Исаакиевского собора РПЦ как «потерявшее актуальность». Текст обращения опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей Максим Резник, с которым побеседовал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Причиной письма стало большое количество обращений от граждан. Мы просто хотим закрыть этот вопрос и мы бы хотели понять его [Беглова] позицию. У него есть хорошие шансы закрыть вопрос», — заявил Резник.

По словам депутата, его сторонники в заксе не хотят ставить вопрос о передаче Исаакия на повестку дня — «чтобы не раскалывать общество» — и хотят противостоять решению Комитета имущественных отношений «в мягкой форме».

Представители парламентского большинства в заксе придерживаются противоположной позиции; в Заксобрании отметили, что подписавшие обращение к КИО депутаты — «совсем не оппозиция».

«Ну какая они оппозиция, если их всего десять человек, — считает депутат Заксобрания Денис Четырбок. — А 40 депутатов не подписали. Тут же простая арифметика. Я не знаю их планы, что у них в головах, просто считаю, что тему специально политизируют, видимо, поскольку другие темы уже уходят в прошлое и надо чем-то заполнять эфир. Вот и все!»

Комитет Смольного по культуре тоже готовит ответ на многочисленные обращения граждан, которые выступают против передачи РПЦ для богослужений придела Святой Екатерины в Исаакиевском соборе. В общей сложности ответ придется дать на 150 обращений. Впрочем, как сообщили в Смольном, все обращения написаны «как под копирку», по одному образцу, и направлены через электронную приемную.

В пресс-службе КИО добавили, что речь идет о возможности для РПЦ проводить в приделе богослужения, а не о передаче в собственность этого придела или всего собора, — при этом в приделе и так уже давно в праздничные дни проходят церковные службы.

В самом Исаакиевском соборе мнения относительно будущего статуса также разделились. Кто-то хочет оставить все «как есть», кому-то хочется восстановить историческую справедливость.

Напомним, страсти накалились вокруг Исаакиевского собора около двух лет назад, когда власти города решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций, оставив при этом прежний статус — владельцем здания собора остается городское правительство.

Некоторые общественные деятели объявили это попыткой церкви захватить музейные ценности — не обращая при этом внимания на заявления представителей РПЦ, которые подчеркивали, что музейные функции собора только расширятся, а вход в него станет бесплатным.

Ранее сообщалось, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 7 декабря освятит второй придел Исаакиевского собора для совершения там регулярных богослужений. При этом представители Петербургской митрополии опровергли информацию о якобы предстоящей передаче этого придела РПЦ.