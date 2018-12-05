Мужчину похитили и вымогали за его свободу деньги в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении двоих мужчин, которые похитили третьего и вымогали за его свободу деньги в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным полиции, двое мужчин 1978 и 1990 годов рождения на пересечении улицы Ленина и Ленинградского шоссе в городе Отрадное Кировского района Ленобласти посадили человека в автомобиль Lexus RX 270, после чего перевезли его в Санкт-Петербург на улицу Ефимова, 2, где расположен ТРК «Пик».

Злоумышленники удерживали мужчину насильно, требуя передачи им денежных средств в сумме 150 тысяч рублей за освобождение, но не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как их задержали, а мужчину 1978 года рождения освободили.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».