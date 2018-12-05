Выстрелившего в оппонента во время дорожного конфликта водителя задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Сотрудники полиции задержали водителя, который выстрелил в оппонента во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 27 ноября госпитализировали от дома на проспекте Косыгина с огнестрельным ранением головы мужчину 1979 года рождения. Удалось установить, что злоумышленник около 19.00 во время ссоры, возникшей в результате дорожного конфликта, выстрелил пострадавшему в голову из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Стрелявшего мужчину 1981 года рождения удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», в настоящее время он находится под домашним арестом.