Неизвестный с пистолетом украл выручку из салона сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Неизвестный с пистолетом украл из салона сотовой связи в Санкт-Петербурге всю выручку.

Как стало известно ФАН, во вторник, 4 декабря, около 17.15 неизвестный преступник вошел в салон сотовой связи «Связной» на проспекте Ветеранов,105, где, угрожая предметом похожим на пистолет управляющему — мужчине 1997 года рождения, заставил открыть два металлических ящика, откуда похитил 230 тысяч рублей.

Также грабитель прихватил с собой шесть мобильных телефонов, после чего скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».