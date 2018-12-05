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Неизвестный с пистолетом украл выручку из салона сотовой связи в Петербурге

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Неизвестный с пистолетом украл выручку из салона сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Неизвестный с пистолетом украл из салона сотовой связи в Санкт-Петербурге всю выручку.

Как стало известно ФАН, во вторник, 4 декабря, около 17.15 неизвестный преступник вошел в салон сотовой связи «Связной» на проспекте Ветеранов,105, где, угрожая предметом похожим на пистолет управляющему — мужчине 1997 года рождения, заставил открыть два металлических ящика, откуда похитил 230 тысяч рублей.

Также грабитель прихватил с собой шесть мобильных телефонов, после чего скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Автор: Алексей Громов
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