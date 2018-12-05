Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 5 декабря. Открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В настоящий момент происходит очаговое тление. Его площадь составляет 120 квадратных метров. Как стало известно ФАН, пожарные производят проливку и разборку горевших конструкций.

Напомним, склад с бумажной продукцией загорелся в Невском районе Петербурга на улице Латышских стрелков. Площадь пожара составляла 2 000 квадратных метров. Для тушения были задействованы 40 единиц спецтехники и 160 сотрудников МЧС, сообщали «Известия».