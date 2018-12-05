Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге, ФАН публикует видео

118
0 Оставить комментарий

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В настоящий момент происходит очаговое тление. Его площадь составляет 120 квадратных метров. Как стало известно ФАН, пожарные производят проливку и разборку горевших конструкций.

Напомним, склад с бумажной продукцией загорелся в Невском районе Петербурга на улице Латышских стрелков. Площадь пожара составляла 2 000 квадратных метров. Для тушения были задействованы 40 единиц спецтехники и 160 сотрудников МЧС, сообщали «Известия».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.